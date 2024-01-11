الأمطار تصل القاهرة بعد ساعات وشعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار ومواطن يفضح زوجته على الهواء بتهديد صريح..أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا و دوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الأمطار تصل القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أكد محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد قالت إن اليوم هناك تغير في الأحوال الجوية، وذلك بعد حالة الدفء في الأيام الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه بداية من اليوم وخلال الفترة المقبلة ستتراوح درجات الحرارة بين 18 لـ 19 درجة، والعظمة على الصعيد سيكون 22 درجة.

رانيا يعقوب: ملف الطروحات الحكومية يسير ببطء شديد نتيجة الظروف الاقتصادية| فيديو





قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن ملف الطروحات الحكومية يسير ببطئ شديد نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أنه يجب تشجيع الصناديق العقارية.



وأضافت رانيا يعقوب خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العالم منذ عام 2020 وهو يعيش أحداث أقتصادية و سياسية و إقليمية و محلية عنيفة للغاية، مؤكدة أن البورصة المصرية أحد أهم الممرات الخاصة لدعم و مساعدة الاستثمار.



فيديوهات خادشة .. يفضح زوجته على الهواء بتهديد صريح





أكد عبد العزيز، الزوج الذي تم خداعه من زوجته، بعد زواج دام لمدة 22 سنة، أنه اكتشف أن زوجته قامت بعمل فيديوهات خادشة للحياء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك من أجل الحصول على مبالغ مالية.

وقال عبد العزيز، خلال لقاء لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجتي كانت تتعاطي المخدرات دون علمي، مؤكدا لم أقصر معها، حتى أنني قمت بعمل مشروع مشغل خياطة لها.

ھاني ميلاد: الزيادة العالمية في أسعار الذھب غير مسبوقة





كشف المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب الوضع الحالي لسوق الذهب.

وأكد ھاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية عالميا تسببت فى زيادة أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة وغير اعتيادية.

وتابع: الظروف العالمية تنعكس على السوق المحلي للذھب، إلى إقبال المصريين على شراء الذھب نتيجة لشعورھم أنه الملاذ الآمن لأموالھم.

طارق فهمي: فزع داخل إسرائيل بسبب مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية





قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تعاملت مع مثولها أمام محكمة العدل الدولية برؤية أو مقاربة تبدو مختلفة عن محاولات سابقة، حينما أحالت المحكمة الجنائية الدولية قضايا مشابهة، وكان أشهرها في نوفمبر 2021، في أحداث مشابهة لهذا، علما بأن إسرائيل من الدول الموقعة ضمنا على اتفاقية الإبادة الجماعية، وجزء منها مرتبط بطبيعة الحال بالالتزامات الإسرائيلية.



شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم





يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، فـ الذهب عيار 21 سجل اليوم الأربعاء مبلغ 3250 جنيها، بعد أن سجل من ثلاث أشهر ماضية مبلغ 2100 جنيه، وفي بداية عام 2023 كان قد سجل 1100 جنيه، بفارق 2000 جنيه مرة واحدة في عام.

أحمد موسى: محاكمة عالمية لإسرائيل غدا بحضور 15 قاضيا







أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك محاكمة عالمية لـ إسرائيل غدًا وذلك بعد تدمير إسرائيل البنية التحتية في غزة، ويتم تهجير المواطنين، ويتم ضرب المستشفيات، وسيارات الإسعاف، ومنع دخول المساعدات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن جنوب أفريقيا قامت برفع الدعوى لمحكمة العدل الدولية، وهي مكونة من 58 صفحة.

ولفت إلى أن جنوب أفريقيا قالت إن ما يحدث جرائم حرب، وتم الحديث عن كل شئ قامت به إسرائيل في المواطنين بغزة.

كيف أجبرت جنوب أفريقيا إسرائيل على المثول أمام محكمة العدل الدولية





قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن مثول إسرائيل غدا أمام محكمة العدل الدولية للتحقيق فى الدعوى القضائية المقدمة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمر لم تتعرض له أسرائيل منذ عام 1948.

وأوضح أيمن سلامة خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن إسرائيل ستمثل مجبرة أمام محكمة العدل الدولية لاسيما وأنها ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية وجنوب افريقيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعقاب جرائم الإبادة الجماعية.

عزة مصطفى عن فيلم «الإسكندراني»: عامل حالة حلوة لأنه من ريحة الزمن الجميل





أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن: "مفيش مبدع بتموت أفكاره.. أعمال المؤلف تكمل من بعده، وأعماله تظل موجودة بين الجميع، والحكايات يعيشها المواطنون".

الهيئة العامة للاستعلامات تنفي تحصيل رسوم إضافية من المسافرين عبر منفذ رفح





أذاعت فضائية اكسترا نيوز، نبأ عاجلا، يفيد بأن الهيئة العامة للاستعلامات نفت ما تردد حول تحصيل رسوم إضافية على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية.

القادمون من غزة

ونفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة.