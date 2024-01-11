رانيا يعقوب: ملف الطروحات الحكومية يسير ببطء شديد نتيجة الظروف الاقتصادية| فيديو

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن ملف الطروحات الحكومية يسير ببطئ شديد نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أنه يجب تشجيع الصناديق العقارية.

رانيا يعقوب: ضبط سعر الصرف سيشجع على زيادة تحويلات المصريين بالخارج

وأضافت رانيا يعقوب خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العالم منذ عام 2020 وهو يعيش أحداث أقتصادية و سياسية و إقليمية و محلية عنيفة للغاية، مؤكدة أن البورصة المصرية أحد أهم الممرات الخاصة لدعم و مساعدة الاستثمار.



وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إلى، أن ضبط سعر الصرف سيشجع على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، لافتة إلى أن البورصة لديها القدرة التشريعية والكوادر البشرية العالية التي تتمكن من تفعيل دورها في الاقتصاد وحماية الأسواق.