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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: على الجميع توخي الحذر من طقس الفترة المقبلة

أمطار
أمطار

 أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة عن أمس، والأيام الماضية، موضحة أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية صحراوية.

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وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد ينتج عنها ارتفاع بدرجات الحرارة، في فترة النهار.

 

وأضافت أن العظمى على القاهرة ستسجل 23 درجة، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، وأن اليوم هناك شمس على الرغم من أن البلاد في طوبة، وشهر 1 يشهد ذروة الانخفاض في درجات الحرارة.

أمر عاجل من الأرصاد بعد 72 ساعة

 

وأشارت إلى أن البلاد من يوم الإثنين المقبل انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، بـ 5 درجات، كما أن البلاد تشهد هذه الفترة تقلبات جوية، ولذلك على الجميع توخي الحذر.

وأشارت إلى أنه اعتبار من يوم الاثنين سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ولذلك على الجميع متابعة النشرات الجوية خلال الفترة المقبلة، والحذر من التقلبات الجوية بعد الـ 72 ساعة المقبلة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة امطار منار غانم

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