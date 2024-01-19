أمطار متوسطة الشدة على السواحل| الأرصاد تحذر من طقس يومي الإثنين والثلاثاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الجمعة، سيشهد مزيدا من الارتفاع بقيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والتي ستتسبب أيضاً في طول فترات سطوح أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، بنحو 4 درجات، وستصل لـ 25 درجة مئوية بعد غد، الأحد.



وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،»، في مداخلة هاتفية لها على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنَّ طقس النهار دافئ بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية اليوم، مشيرةً إلى أنَّ درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من يوم الإثنين المقبل، بشكل ملحوظ، والانخفاض سيترواح بين 5 و6 درجات، لتصل «العظمى» على القاهرة إلى 19 و20 درجة فقط في النهار، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: أن «تباين درجات الحرارة أمر طبيعي وليس له علاقة بالتغير المناخي، خاصة إذا كان التأثير ناتج عن كتل هوائية صحراوية والتي تتسبب مع أشعة الشمس في ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، فيما تنخفض الحرارة في الليل بشكل ملحوظ، وتحديداً في المحافظات التي لها ظهير صحراوي والتي يصل فرق درجات الحرارة فيها بين الليل والنهار لنحو 15 درجة مئوية».

الشبورة المائية كثيفة



وتابعت: «الشبورة المائية كثيفة على أغلب الطرق السريعة، بل ووصلت إلى حد الضباب في بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية ومدن القناة لتنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، ومتوقع مع تقدم ساعات النهار تلاشي الشبورة وتحسن الرؤية للطرق».

وكشفت أن التأثير الفعلي لـ الأمطار سيكون من يوم الإثنين المقبل، أي بعد الـ 72 ساعة، ولذلك على المحافظات وتحديدًا المحافظات الساحلية، وأن هذه الموجة ستكون يوم الاثنين والثلاثاء، وأن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق، ومن يوم الإثنين، وستصل الأمطار لـ المحافظات الداخلية والوجه البحري.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأشارت إلى انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:4 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وأشارت إلى حدوث اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج 4:3 أمتار.

تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الجمعة

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 23 14

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 22 12

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 10

السويس 23 10

العريش 23 9

رفح 21 9

رأس سدر 23 11

نخل 18 3

كاترين 14 2

الطور 22 13

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 22 11

مطروح 21 11

السلوم 21 7

سيوة 19 5

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 26 14

شلاتين 27 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 22 7

بني سويف 23 7

المنيا 23 6

أسيوط 23 8

سوهاج 24 8

قنا 25 9

الأقصر 25 9

أسوان 26 10

الوادي الجديد 22 5

أبوسمبل 24 9



