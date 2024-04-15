الأرصاد: استمرار ارتفاع قيم الحرارة اليوم| شاهد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الاثنين سيشهد استمرارا لارتفاع قيم درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة.



وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: "من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية نهارا بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة".

وتابعت: "كما نشهد امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة خلال فترة النهار وإحساسنا بالأجواء الحارة في معظم محافظات الجمهورية مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء ما بين الدافئة إلى مائلة للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط في فترة النهار والظهيرة".

