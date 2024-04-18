عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغلقوا النوافذ.. تحذير عاجل بسبب الذباب الصحراوي القادم مع رياح الخماسين

رياح
رياح

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" أغلقوا النوافذ.. الذباب الصحراوي وصل إلى البلاد مع رياح الخماسين".

txt

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم|فيديو

txt

الأرصاد تفجر مفاجأة عن تحول في طقس الساعات المقبلة

وجاء في التقرير أن خبراء الأرصاد حذروا من رياح الخماسين التي أثرت على البلاد خلال الساعات الماضية، وكان هناك تحذير من الذباب الصحراوي الذي دخل الأراضي.

أغلقوا النوافذ 

وأوضح التقرير أن الذباب دخل البلاد مصاحب لرياح الخماسين، وأن خبراء الأرصاد طالبوا بغلق النوافذ من أجل منع دخول هذا الذباب المنازل.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة بمحافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بـ5 إلى 6 درجات.


وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، »،: «سنعود إلى الأجواء التي كنا عليها من قبل، فهي أجواء حارة نهارا بالقاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد».


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء ستكون دافئة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وستكون الأجواء حارة في المحافظات الجنوبية، وبخاصة جنوب الصعيد، والعظمى على محافظات جنوب الصعيد ستكون 39 درجة مئوية».


وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ، إلى أن فترات الليل ستشهد بعض البرودة، وبخاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وفي المدن الجديدة والأماكن المفتوحة فيها الأجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية.
 

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تظل فرصة تأثر القاهرة الكبرى بالرمال المثارة الخفيفة قائمة خلال فترات الليل، من المتوقع أن  تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار ، ️ويسجل مستوى الرؤية على القاهرة الكبرى 2000 متر ودرجة الحرارة 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس
القاهرة العظمى 30 الصغرى 18
العاصمة الإدارية العظمى 30، الصغرى 17
الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16
العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 17
مطروح العظمى 23، الصغرى 15
شرم الشيخ العظمى 35 ، الصغرى 22
الغردقة العظمى 34،  الصغرى 21
أسيوط العظمى 34، الصغرى 17
سوهاج العظمى 36 الصغرى 19
قنا العظمى 37، الصغرى 20
الأقصر العظمى 38 الصغرى 21
أسوان العظمى 39 الصغرى 22

 

رياح الخماسين الذباب الصحراوي هيئة الأرصاد درجات الحرارة خبراء الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

50 جنيها تراجعا| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

وزير الإسكان: "سكن لكل المصريين" أصبحت مثالًا يحتذى به لدي كثير من الدول

رئيس الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة خلال افتتاحات 30 يونيو

«ياما الأهلي سرق ماتشات».. الزمالك يرد بقوة على إخفاء الكرات بالقمة

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

بعد وصوله نيويورك.. عبداللهيان: وجهنا رسائلا إلى الولايات المتحدة قبل الهجوم الإيراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ