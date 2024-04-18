الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم في محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى و شمال الصعيد، مؤكدة أن الانخفاض سوف يكون بمعدل من 5 لـ6 درجات مئوية.

الأرصاد: الأجواء حارة خلال فترات النهار



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأجواء حارة خلال فترات النهار في القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء دافئة على محافظات السواحل الشمالية، وحارة في المحافظات الجنوبية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الأجواء ليلاً سوف تكون مائلة للبرودة، خاصة في فترات الليل المتأخرة و فترات النهار الباكر .