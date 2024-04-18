حدث ليلًا| الأرصاد تفجر مفاجأة عن فيضانات تضرب البلاد والسكة الحديدية تعتذر للجمهور لهذا السبب

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بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

كشف محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الاضطرابات الجوية التي تشهدها دول المنطقة والفيضانات، وما يثار بشأن حقيقة تأثر مصر بالفيضانات.

وأكد مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، تسبب في نشاط رياح مثيرة للأتربة، مما تسبب في انخفاض الرؤية بشكل كبير على الحدود.

وردًا على تأثر البلاد بموجة من الفيضانات، قال محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بعيدة تماما عن التأثر بالمنخفض الذي يضرب عمان والإمارات، وارتفاع درجات الحرارة كان بالأمس فقط، وسيعود التحسن مرة أخرى.

وأوضح محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصلي الربيع والخريف فصول ذات طبيعة متقلبة وسريعة، متابعا أن التغيرات المناخية تسببت في زيادة عنف التغيرات الجوية، وعليه أصبحنا نعاني من تلك التقلبات الحادة.

انخفاض أسعار السيارات.. الشعبة تعلن عن الوقت المناسب للشراء| مفاجأة

كشف أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن تفاصيل إنخفاض أسعار السيارات في السوق المصري.

وأكد "أبو المجد" خلال مداخلته هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك انخفاض على أرض الواقع بنسبة من 5 إلى 10%.

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الوقت الحالي مناسب للشراء على الإطلاق، حيث تشهد الأسعار انخفاض واضح نتيجة صفقة رأس الحكمة.

وأضاف أن الفترة الماضية كان إرتفاع أسعار السيارات غير طبيعي وليست له مبرر، تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

لماذا سمي الرجوع إلى الله فرارًا.. ومتى تستطيع بسهولة أن تفر إلى الله؟

لماذا سُمي الرجوع الى الله فرارًا ؟، سؤال نجيب عنه من خلال استعراض أسرار الآية 50 من سورة الذاريات، حيث يقول تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ}، فـ لماذا سمي الرجوع الى الله فرارا؟

لماذا سمي الرجوع الى الله فرارًا ؟

يقول الإمام النيسابوري في قوله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} أي التجئوا إليه، لا تعبدوا غيره؛ فأمر سبحانه وتعالى بالإقبال عليه، والإعراض عمن سواه.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فروا إلى الله» يعني بالتوبة، التوبة من ذنوبكم، وقال: «فروا منه إليه فاعملوا بطاعته».

وكان الحسين بن الفضل رضي الله تعالى عنه يقول: «احترزوا من كل شيءٍ دون الله ؛ فمن فر إلى غيره سبحانه وتعالى فإن الله قادر على أن يُعيده ويستولي عليه» لأنه كيف نخرج من سمائه، أو من أرضه.

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيفًا جديدًا لأندية إفريقيا لموسم 2023-2024، وأثار هذا التصنيف اهتمامًا كبيرًا في الوسط الرياضي. يعتبر هذا التصنيف مهمًا جدًا، حيث يتم استخدامه في تحديد المشاركات في كأس العالم للأندية 2025. وكانت هناك مفاجأة كبيرة بالنسبة لنادي الزمالك بعد أن احتل المركز الثالث عشر، بينما تصدر النادي الأهلي القائمة.

تخفيضات كبيرة في أسعار السلع بالسلاسل التجارية| تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة (كلنا واحد).. وذلك اعتباراً من نهاية شهر رمضان المبارك لمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1975 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

يدعو للمثلية.. ننشر صورة البلاغ المقدم للنائب العام ضد مدرسة ألمانية بالتجمع

أثارت إحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس ، جدلاً كبير على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الصف السادس الابتدائي.



ولذلك قام عدد من أولياء الأمور بتقديم بلاغا للنائب العام ، على ما يتم تدريسه من مواد وافكار شاذه تحرض على الفسق و الفجور .

وحصل موقع صدى البلد على صورة من البلاغ المقدم للنائب العام رقم ٢١٨١٢ و الذى قدمه (محمد ف م ) ولى أمر احد الطلاب بهذه المدرسة لما تقدمة من مواد دراسية تدعو فيه إلى إتيان الرذيلة و هدم القيم و الأخلاق و الدعوى إلى المثليه الجنسية .

السكة الحديد تقدم اعتذارا للجمهور بسبب حجز قطارات النوم| تفاصيل

أعلنت هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركه أبيلا لحجز قطارات النوم (المشغل لقطارات عربات النوم ) أنه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم من خلال موقع الشركة والموبايل ابليكيشن بشكل مؤقت غدا الجمعة، من الساعة الواحدة صباحا و حتى الساعة السادسة صباحا.

وأوضحت الهيئة أن ذلك نظرا لإجراء بعض التحديثات علي الموقع لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب على أن يكون الحجز متاحًا طوال الوقت خارج تلك الفترة.



وقدمت الهيئة اعتذارها عن هذا التوقف وتشكر الركاب على تفهم أسباب هذا التوقف المؤقت، بحسب بيانها.

يسرا تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان غريب| شاهد

حرصت الفنانة القديرة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.