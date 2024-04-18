الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيفًا جديدًا لأندية إفريقيا لموسم 2023-2024، وأثار هذا التصنيف اهتمامًا كبيرًا في الوسط الرياضي. يعتبر هذا التصنيف مهمًا جدًا، حيث يتم استخدامه في تحديد المشاركات في كأس العالم للأندية 2025. وكانت هناك مفاجأة كبيرة بالنسبة لنادي الزمالك بعد أن احتل المركز الثالث عشر، بينما تصدر النادي الأهلي القائمة.

