عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

صور ارشيفية
صور ارشيفية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيفًا جديدًا لأندية إفريقيا لموسم 2023-2024، وأثار هذا التصنيف اهتمامًا كبيرًا في الوسط الرياضي. يعتبر هذا التصنيف مهمًا جدًا، حيث يتم استخدامه في تحديد المشاركات في كأس العالم للأندية 2025. وكانت هناك مفاجأة كبيرة بالنسبة لنادي الزمالك بعد أن احتل المركز الثالث عشر، بينما تصدر النادي الأهلي القائمة.
 

الزمالك فيفا الأهلى بيراميدز صن داونز الجنوب إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

كولر يكشف سر فوز الزمالك.. هذه حقيقة رحيله.. وهكذا عاقب لاعبي الأهلي

"قلم الشحات" يعود من جديد| الشيبي يرفض حضور تحقيق لجنة الانضباط.. وهذا مصيره

صداع وإعياء قبل وفاتها| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر

"تفويض" أثار الجدل| القصة الكاملة لقرار نقل اختصاصات وزير النقل.. وهذه علاقة التعديل الوزاري

"دارك انتري" كشف المستور| تسريب بيانات 85 مليون مصري.. وحقيقة بيع معلومات المرضى

لعلاج ألزهايمر ودعم صحة الدماغ| 4 توابل سحرية تُعزز قوة عقلك.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار السيارات.. الشعبة تعلن عن الوقت المناسب للشراء| مفاجأة

لماذا سمي الرجوع إلى الله فرارًا.. ومتى تستطيع بسهولة أن تفر إلى الله؟

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

عاجل.. وزير خارجية الصين يتوقع من الأمم المتحدة القيام بدورها في غزة

تقارير إعلامية: بلينكن أخفى بلاغا بانتهاكات إسرائيلية في الضفة قبل 7 أكتوبر

أكسيوس: إسرائيل كانت تدرس شن هجوم واسع على إيران يوم الإثنين الماضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وحش الأسفلت سكودا كودياك 2024 في السوق الكويتية

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد

طريقة عمل عيش الكفتة| بأسهل المكونات

سيارة كهربائية جديدة بأطول بطارية.. تقطع 1070 كم في الشحنة الواحدة

فيديو

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ