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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتطوير اللعبة| اجتماع بين اتحاد الكرة وممثلي الفيفا

صدى البلد

اجتمع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع مسئولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم.

وتم مناقشة البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهوبين خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ونائبه الكابتن محمد يوسف.

كما تواجد دكتور بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسؤول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وعمرو محب مدير كرة القدم للهواه في قارتي أفريقيا وشرق آسيا.

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