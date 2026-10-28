بوتين يطرح تعاونًا للطاقة ومدفوعات بديلة مع أفريقيا: خفض التكاليف وتعزيز السيادة

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توسيع التعاون مع أفريقيا في قطاع الطاقة وتطوير قنوات التسويات المالية المتبادلة، مؤكدًا أن توفير الطاقة منخفضة التكلفة وبناء آليات مستقرة للمدفوعات يدعمان التنمية والسيادة الاقتصادية لدول القارة.

وقال بوتين، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، إن لدى روسيا أكثر من 30 مشروعًا في مجال الطاقة في 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى تكامل الإمكانات بين الجانبين، وإلى امتلاك أفريقيا الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتها من الطاقة والتوسع في تصديرها.

كهرباء للمناطق النائية وتحديث للمحطات

وأوضح أن تسهيل الوصول إلى مصادر طاقة رخيصة ومستدامة يمثل مصلحة مشتركة، ويسهم في بناء المدن الحديثة وتنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى استعداد شركة «روس هيدرو» لتقديم المساعدة في تخطيط محطات كهرباء جديدة وتحديث المحطات القائمة وتزويد المناطق الأفريقية النائية بالكهرباء، مستشهدًا بالسد العالي في أسوان بوصفه إحدى ركائز التعاون التكنولوجي مع القارة.

قنوات مالية تحمي التسويات

وفي الملف المالي، دعا بوتين إلى بناء قنوات مستدامة للتسويات المتبادلة، وتوسيع شبكة الحسابات المصرفية المراسلة، واستخدام آليات بديلة لنقل معلومات المدفوعات، تشمل النظام الروسي لنقل الرسائل المالية ونظام المدفوعات الأفريقي.

واعتبر أن هذه الآليات ستخفض النفقات وتحمي المعاملات من تدخلات الدول التي وصفها بأنها «غير صديقة»، وتعزز السيادة المالية للدول الأفريقية، منتقدًا استمرار اعتماد بعضها على الأنظمة المالية الغربية.



رحلات مباشرة وشبكات نقل حديثة

كما عرض الرئيس الروسي حلولًا لتطوير السكك الحديدية والطرق البرية والمرافق البحرية، وربطها بأنظمة رقمية للإدارة والمتابعة والإجراءات الجمركية، بما يسهم في تنشيط التجارة والاستثمار.

ودعا شركات الطيران الأفريقية إلى تسيير رحلات مباشرة إلى روسيا لدعم الحركة السياحية، مشيرًا إلى فرص إنشاء مستودعات ومراكز لوجستية ومواقع للتجميع والصيانة بواسطة الشركات الروسية في دول القارة.