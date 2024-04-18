يسرا تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان غريب| شاهد

حرصت الفنانة القديرة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت يسرا في الفيديو بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش الشيفون الشفاف الذي كشف عن بطانة الفستان والتي كانت لامعه بالكامل.

لافتت يسرا الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات ذات اللون الذهبي، وقد أختلفت أراء متابعيها على السوشيال ميديا على هذه الإطلالة الغير تقليدية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت يسرا على خصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يسرا