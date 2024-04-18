انخفاض أسعار السيارات.. الشعبة تعلن عن الوقت المناسب للشراء| مفاجأة

انخفاض أسعار السيارات

كشف أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن تفاصيل إنخفاض أسعار السيارات في السوق المصري.

وأكد "أبو المجد" خلال مداخلته هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك انخفاض على أرض الواقع بنسبة من 5 إلى 10%.

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الوقت الحالي مناسب للشراء على الإطلاق، حيث تشهد الأسعار انخفاض واضح نتيجة صفقة رأس الحكمة.

وأضاف أن الفترة الماضية كان إرتفاع أسعار السيارات غير طبيعي وليست له مبرر، تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية،

وتابع أسامة أبو المجد، تأثر الاقتصاد العالمي وهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وغيرها من العوامل في المنطقة أثرت على سعر البيع.

انخفاض أسعار السيارات

وأشار إلى أن عام 2023 أسوأ عام مر على قطاع السيارات منذ ربع قرن، حيث عانى القطاع بنسبة كبيرة، موضحًا أن الربع الثالث من العام سيشهد زيادة في حركة الشراء.