اشتري دلوقتي.. رئيس شعبة السيارات يوجه رسالة ونصيحة هامة للمواطنين

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن أسعار السيارات بدأت في الانخفاض فعليا، متابعا: هناك انخفاض بنسب تتراوح من 5 إلى 10%.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الوقت الحالي مناسب للشراء على الإطلاق، حيث تشهد الأسعار انخفاض واضح نتيجة صفقة رأس الحكمة.

وأكمل: عام 2023 أسوأ عام مر على قطاع السيارات منذ ربع قرن، حيث عانى القطاع بنسبة كبيرة، متابعا: الربع الثالث من العام سيشهد زيادة في حركة الشراء.

وشدد على أنه كان هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الفترة الماضية، نتيجة الحرب الروسية وتأثر الاقتصادات العالمية وحرب غزة وغيرها من العوامل التي أثرت على سعر البيع.