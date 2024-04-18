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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أحلام العصر .. جاجوار لاندروفر توقع اتفاقية تعاون مع شيري الصينية

جاجوار لاندروفر شيري
جاجوار لاندروفر شيري

في وقت تبحث فيه العديد من العلامات التجارية الأجنبية عن الاستفادة من تقنيات شركات السيارات الصينية لاستغلال سوق السيارات الكهربائية، كشفت العلامة التجارية الفاخرة البريطانية للسيارات جاجوار لاند روفر عن استخدام خط إنتاج شركة شيري الصينية لبناء مركبات كهربائية (EVs).

وستكون جاجوار لاند روفر أول شركة فاخرة للسيارات تعتمد خط إنتاج شيري، وتقترب الشراكة من التوقيع على اتفاقها، وفقًا لتقرير للإعلام المحلي يشير إلى مصادر مطلعة.

وسوف تبني الشركة الأوروبية نماذج جديدة باستخدام منصات تقنية الهجين والكهربائية الكاملة لعلامة شيري "إكسيد"، وفقًا للتقرير.

جاجوار لاند روفر، التي يمتلكها موتورز تاتا الهندية، لديها شراكة مشتركة مع شيري في الصين، حيث يمتلك كل منهما حصة بنسبة 50 في المئة.

منذ عام 2010 وحتى عام 2017، ارتفعت مبيعات جاكوار لاند روفر في الصين من 26،100 وحدة إلى 146،000 وحدة. ولكن بحلول عام 2023، انخفض هذا العدد إلى 106،400 وحدة، وفقًا للتقرير.

في أبريل الماضي، أعلنت جاجوار لاند روفر أنها ستغير اسمها إلى JLR وستنقسم إلى أربع علامات تجارية منفصلة؛ رانج روفر، ديسكفري، ديفندر وجاكوار، كلها تركز على السيارات الكهربائية.

كما قالت الشركة إنها ستستثمر 15 مليار جنيه إسترليني (18.7 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة، والتي ستُنفق في المقام الأول على ترقيات المصانع، بهدف التحول في نهاية المطاف إلى علامة تجارية كهربائية بشكل كامل بحلول عام 2030.

ووفقًا للخطة الحالية، ستستخدم علامة جاكوار منصة تقنية "إكسيد" الكهربائية الخالصة الجديدة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة، مع إصدار أول نموذج مبني على العلامة في وقت مبكر من النصف الثاني من عام 2024.

جاجوار لاند روفر شيري السيارات الكهربائية السيارات الصينية

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