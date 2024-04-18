بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

كشف محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الاضطرابات الجوية التي تشهدها دول المنطقة والفيضانات، وما يثار بشأن حقيقة تأثر مصر بالفيضانات.

وأكد مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، تسبب في نشاط رياح مثيرة للأتربة، مما تسبب في انخفاض الرؤية بشكل كبير على الحدود.

حقيقة تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

وردًا على تأثر البلاد بموجة من الفيضانات، قال محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بعيدة تماما عن التأثر بالمنخفض الذي يضرب عمان والإمارات، وارتفاع درجات الحرارة كان بالأمس فقط، وسيعود التحسن مرة أخرى.

وأوضح محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصلي الربيع والخريف فصول ذات طبيعة متقلبة وسريعة، متابعا أن التغيرات المناخية تسببت في زيادة عنف التغيرات الجوية، وعليه أصبحنا نعاني من تلك التقلبات الحادة.



وأكمل مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الإمارات وعمان تأثروا بشكل كبير بالتغيرات المناخية، محذرا من أن البلاد ستتأثر بمنخفضات جوية صحراوية خلال الأيام القادمة.

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