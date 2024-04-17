الوفاة المبكرة.. مفيدة شيحة: كنت بحب الوحدة وبدأت أخاف منها لهذه الأسباب

خصصت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع على فضائية النهار وان، فقرة عن الوحدة، مشيرة إلى أن هناك أناسًا كثيرين فخورين بأنهم قادرون على الوحدة، وهناك دراسة عن الوحدة تؤدي إلى الوفاة المبكرة ولها أسباب كتيرة.

وأضافت مفيدة شيحة، أنا أحب الوحدة وبعد هذه الدراسة بدأت أخاف من الوحدة.

وحذّرت دراسة أمريكية أجريت مؤخرًا من خطورة الشعور بالوحدة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الدراسة أجراها فريق بحثي متخصص في علم النفس بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

وتابعت مفيدة شيحة، أن وفقا للدراسة فإن الشعور بالوحدة يزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالأمراض والاكتئاب والمشكلات الصحية المزمنة بل والوفاة المبكرة، كما أن خطورة الوحدة توازي خطورة التدخين على صحة الإنسان.

وأكملت مفيدة شيحة، أن أظهرت الدراسة أن أعدادا متزايدة من الأمريكيين في منتصف العمر الآن يعانون من الوحدة مقارنة بأقرانهم في أوروبا، ويتزامن ذلك مع دلائل علمية على تزايد معدلات الوفاة بين البالغين الأمريكيين في سن العمل.