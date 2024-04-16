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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: شراء مدفن بجوار قبر مارلين مونرو سلوك غير طبيعي

مارلين مونرو
مارلين مونرو

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع على فضائية النهار وان، اليوم الثلاثاء، فقرة عن شراء مستثمر قبر بجوار قبر مارلين مونرو بمبلغ 195 ألف دولار.

وأضافت مفيدة شيحة، أن مجنون مارلين مونرو اشتري قبرا بجوارها بمبلغ 195 ألف دولار من أجل الدفن فيه، وهذا الشخص اشترى فستان للفنانة الراحلة مارلين مونرو وأيضا قلم روج بمبلغ كبير،  وهذا الأمر يعد هوس بهذه النجمة الراحلة.

وتساءلت مفيدة شيحة: "ازاي تشتري وتدفع الفلوس دي.. هذا سلوك غير طبيعي، وشيء غير منطقي، وتشتري فستان وقلم روج بآلاف الدولارات ليه وهتعمل بيهم ايه".
 


 

مفيدة شيحة مارلين مونرو الدولار الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج الستات مستثمر

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