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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

سيلينا جوميز تستحضر روح مارلين مونرو في حفل جولدن جلوب

صدى البلد

استحضرت المغنية والممثلة سيلينا جوميز روح مارلين مونرو في إطلالتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب.


 

وارتدت سيلينا جوميز فستان قصير والتقطت الصور على طريقة إطلالة مارلين مونرو الشهيرة، ونالت حفاوة استقبال كبيرة من نجوم هوليوود.

 


 

يستضيف الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة بعدما قدما عروضا كوميديا نشرت عبر المنصاتالمختلفة منها نتفليكس .


 


 

جو كوي الذي يبلغ من العمر ٥٢ عاما قال في بيان له إن استضافة حفل جولدن جلوب سيكون مميزا للغاية في مسيرته الفنية والاحترافية،معبرا عن سعادته بفخر عائلته به في هذه الخطوة.


 

ومن بين مقدمي جوائز  الفئات في حفل الليلة كل كم أوبرا وينفري، ومات ديمون، وجاريد ليتو، ودوا ليبا، وبن أفليك، ودانييل كالويا، وأنجيلاباسيت، وفلورنس بيو وغيرهم.


 


 

يقام الليلة حفل توزيع جوائز  جولدن جلوب السنوي  في نسختها ال ٨١  لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعد إعلان قوائمالترشيحات في ديسمبر الماضي.


 

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بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب | صور

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الليلة.. حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ81 | تفاصيل


 

ومن بين المرشحين في الحفل الذي سيذاع عبر شاشة cbs  الذي سيقام في لوس أنجلوس على مستوى الأفلام Killers of the Flower Moon وPoor Things وPast Lives.


 

كما تم ترشيح Succession وThe Crown وThe Last of Us في فئات المسلسلات، ويتم بثه مباشرة من فندق بيفرلي هيلتون في  كاليفورنيا.


 


 

حصل فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، على ٧ ترشيحات والذي يدور حول أفراد من قبيلة أوسيدج قُتلوابوحشية في عشرينيات القرن الماضي عندما حاول المستوطنون البيض الانتقال إلى أراضيهم، مدفوعين بالجشع على النفط.


 


 

وتم ترشيح فيلم Poor Things أيضًا في سبع فئات. يقتبس يورجوس لانثيموس من الرواية التي تحمل نفس الاسم، حيث تلعب إيما ستوندور طفلة تم زرع دماغها في جسد امرأة بالغة، وتذهب في مغامرة لاكتشاف الذات في جميع أنحاء العالم.

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