الليلة.. حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ81 | تفاصيل

يقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي في نسخته ال ٨١ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعد إعلان قوائم الترشيحات النهائية في شهر ديسمبر الماضي.

وتضم قائمة المرشحين للجوائز، في الحفل المذاع عبر شاشة cbs والذي سيقام في لوس أنجلوس، على مستوى الأفلام Killers of the Flower Moon وPoor Things وPast Lives.



كما تم ترشيح Succession وThe Crown وThe Last of Us في فئة المسلسلات، ويتم بث الحفل مباشرة من فندق بيفرلي هيلتون في كاليفورنيا.



وحصل فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، على ٧ ترشيحات ويدور حول أفراد من قبيلة أوسيدج قُتلوا بوحشية في عشرينيات القرن الماضي عندما حاول المستوطنون البيض الانتقال إلى أراضيهم، مدفوعين بالجشع على النفط.

وتم ترشيح فيلم Poor Things أيضًا في سبع فئات، حيث اقتبسه يورجوس لانثيموس من الرواية التي تحمل نفس الاسم، وتلعب إيما ستوندور طفلة تم زرع دماغها في جسد امرأة بالغة، وتذهب في مغامرة لاكتشاف الذات في جميع أنحاء العالم.

وباعت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، حقوق ملكية وإدارة وتنظيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوية، بعد فترة طويلة من الجدل والانتقادات الموجهة لها.

واشتري المنتج ديك كلارك والملياردير والمستثمر تود بوهلي، حقوق جولدن جلوب بسعر لم يتم الكشف عنه، وستذهب عائدات الحدث السنوي إلى مؤسسة غير ربحية جديدة، اتواصل الجهود الخيرية التي كانت تقوم بها الرابطة.

وقدمت رابطة هوليوود للصحافة الاجنبية على مدى ثلاث عقود، حوالي 50 مليون دولار للجمعيات الخيرية، فيما سيسعى مالكو جولدن جلوب الجدد لتحويله إلى علامة تجارية ربحية.

كان تود بوهلي قد دعا من قبل إلى ضرورة حل رابطة هوليوود للصحافة، لتطوير جولدن جلوب بعد سنوات من الانتقادات بسبب عدم تواجد أعضاء من ذوي البشرة السمراء ضمن عضويتها.

وتسببت هذه الأزمة في إلغاء البث التلفزيوني لحفل جولدن جلوب عام 2022، ثم أضافت الرابطة بعد التعديلات على قوانينها وقواعد عضويتها، وعاد مرة أخرى في يناير الماضي وتم بث الحدث السنوي عبر شاشة NBC.