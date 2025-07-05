النصر السعودي يطارد رودريجو بشيك مفتوح.. واللاعب يحدد أولويته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي النصر السعودي بدأ تحركات جادة للتعاقد مع النجم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي الموثوق ساشا تافوليري، فإن إدارة النصر فتحت خط اتصالات مع المقربين من اللاعب، وقدمت عرضا ماليا ضخمًا وصف بـ"الشيك المفتوح"، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق، ضمن خطة لتشكيل خط هجومي ناري إلى جانب كريستيانو رونالدو، الذي يدعم الصفقة شخصيًا.

ولم يظهر رودريجو أساسيًا مع الميرنجي سوى في مباراة واحدة خلال بطولة كأس العالم للأندية الجارية، حيث شارك كبديل في لقاء الهلال السعودي، ثم لعب دقائق محدودة أمام ريد بول سالزبورج، ما أثار الجدل حول مستقبله مع النادي الملكي.

ورغم الإغراءات المالية الهائلة، فقد رد رودريجو على العرض السعودي مؤكدًا أن أولويته الحالية هي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في إشارة واضحة لرغبته في خوض تحدٍ جديد في أقوى دوريات العالم، بدلًا من الانتقال إلى الدوري السعودي في هذه المرحلة من مسيرته.