قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس
دعاء يوم عاشوراء .. 5 كلمات رددها قبل المغرب تدخلك الجنة وتقي من نار جهنم
كسور وسحجات.. تفاصيل حالة مصابي الدائري الإقليمي بالمنوفية
محترف في صفوف نادي أوكراني... الأهلي يحدد بديل أشرف داري
خالد طلعت: القيمة التسويقية للأهلي 4 أضعاف الزمالك والأبيض يتساوى مع المصري
تفاصيل معسكر الأهلي في تونس وسر نقله من إسبانيا
إصابه 5 أشخاص بإصابات متفرقة بحادث تصادم في الدقهلية
دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحوائج .. ردد 210 أدعية تجمع لك خيري الدنيا والآخرة
خلي بالك| مصير الشقق المؤجرة حال تركها مغلقة في القانون الجديد
رئيس جامعة المنوفية يكلف فريقا طبيا لمتابعة حالة مصابي حادث الإقليمي
حزب النور يرشح "صابر رفاد" لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح
الأهلي يتلقى عرضاً رسمياً لشراء أشرف داري من أحد الفرق السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شيمي: مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في "قطاع الأعمال" بطاقة نحو 30 مليون متر سنويا

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

قال المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام إن مشروع شركة دمياط للغزل والنسيج يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، بطاقة إنتاجية نحو 30 مليون متر سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل طفرة نوعية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، ومؤكدا الترحيب التام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذه الصناعة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية في شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

تفاصيل المشروع

ويشمل المشروع إقامة مجموعة متكاملة من المصانع، تضم مصنعًا للغزل بعدد نحو 44 ألف مردن على مساحة 22700 متر مربع، ومصنعًا للتحضيرات على مساحة 15400 متر مربع مزود بـ22 ماكينة، ومصنعًا للنسيج على مساحة 15314 متر مربع يضم 192 نولًا حديثًا، إلى جانب مصنع الصباغة والتجهيز المجهز بـ42 ماكينة على مساحة 11124 مترًا مربعًا. 

ويتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكات المرافق، ومخازن حديثة، ومبانٍ خدمية وإدارية، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسلامة بيئة العمل.

بدء التشغيل التجريبي قريبا

وتابع وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي للمشروع وتقدم الأعمال في المصانع الجديدة، والمراحل النهائية للأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية، تمهيدًا لبدء أعمال تركيب الماكينات وبدء التشغيل التجريبي.

و قال المهندس محمد شيمي أن تحديث شركة دمياط للغزل والنسيج يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد من كبرى المشروعات الصناعية في مصر، ويشمل تطوير شامل لعدد 7 شركات كبرى في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية. 

وتابع" المشروع القومي للتطوير صناعة الغزل والنسيج لا يستهدف فقط تطوير المصانع والمعدات، بل إعادة بناء صناعة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بدءًا من زراعة القطن وصولًا إلى المنتج النهائي، لتحقيق تكامل صناعي حقيقي يزيد القيمة المضافة ويُعزز من الصادرات المصرية".

وأكد المهندس محمد شيمي خلال اجتماعه مع استشاري المشروع وشركات المقاولات المنفذة، على ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني للتنفيذ، والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيز وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأهيل وتدريب العاملين على التشغيل والإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر بشرية مدربة قادرة على التعامل مع خطوط الإنتاج، وان تدريب وتأهيل العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية في نجاح هذا المشروع.

وأوضح محافظ دمياط أن ما تشهده شركة دمياط للغزل والنسيج يعكس اهتمام الدولة البالغ ووزارة قطاع الأعمال بدعم هذه الصناعة الوطنية التى تُعد من أهم الصناعات بالمحافظة والتى اشتهرت بها منذ سنوات طويلة و حققت نجاح واسع ، مؤكدًا أن المشروع سيحقق استعادة الريادة فى هذا القطاع ، نظرًا لما يستهدفه من تطوير شامل للبنية التحتية و رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق طفرة تنموية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

يُذكر أن شركة دمياط للغزل والنسيج تأسست عام 1959، وتُعد من أعرق الشركات العاملة في هذا المجال. ويأتي مشروع تطويرها ضمن خطة الدولة الشاملة لإحياء صناعة الغزل والنسيج، واستعادة الريادة المصرية كأحد أهم منتجي ومصدّري المنسوجات عالميًا.

وزير قطاع الأعمال العام القابضة للغزل والنسيج المصانع البنية التحتية محافظة دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

أمير صلاح الدين

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. جامعة حلوان منح دراسية للطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الكشف الطبي

الصحة تطلق منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الكشف الطبي على مرشحي الشيوخ

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن: تقديم الدعم لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

بالصور

تراجع معدلات الولادة الطبيعية .. طبيب يكشف التفاصيل بالأرقام

الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية

محمد أنور وكريم عفيفي ينضمان لأسرة فيلم "الست لما" بطولة يسرا

كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما

بسبب سيارتهما الجديدة.. خسارة هوندا وسوني أكثر من 360 مليون دولار

سيارة سوني
سيارة سوني
سيارة سوني

ثقافة الشرقية تبدأ أولى فعاليات برنامج "مصر تتحدث عن نفسها بالتراث الشرقاوى"

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد