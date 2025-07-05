قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن الإجتماعي تفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون مع إدارة الإشارة
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه
الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز.. والدباغ أول صفقات السماوي
ساعات لإخلاء القتلى والمصابين.. القسام تعلن عن عملية جديدة ضد الاحتلال
16ضحية | 8 سيارات إسعاف بموقع تصادم ميكروباصين أعلى الطريق الاقليمي.. صور
رد فعل روسي مثير تجاه قرار ترامب بتقليص المساعدات الأمريكية العسكرية لـ أوكرانيا
أمريكا تهدد الاتحاد الأوروبي بفرض جمارك بنسبة 17% على الصادرات الزراعية
غموض مستقبل السعيد في الزمالك.. والأزمة "إعلانية" وليست فنية
فيريرا يبدأ مهمته مع الزمالك بثلاثة قرارات حاسمة
بحضور لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال.. جنازة مهيبة في جوندومار لوداع جوتا
كوريا الشمالية تستعد لإرسال 30 ألف جندي لدعم روسيا وسط تحذيرات من تصعيد واسع بأوكرانيا
اكتشاف مقابر جديدة بنقوش هيروغليفية بمنطقة ضريح الأغاخان بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام: توسعات صناعية وفندقية في دمياط لتعظيم أصول الشركات التابعة

وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته لدمياط
وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته لدمياط
علياء فوزى

في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل وموقف مشروعات التحديث والتطوير بالشركات التابعة، بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس) التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

واستهل المهندس محمد شيمي، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، زيارة الشركة، بلقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب لشركة دمياط للغزل والنسيج.

وأكد المهندس محمد شيمي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل الفعال والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والاستماع إلى رؤى نواب الشعب فيما يخص مشروعات التطوير، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية التابعة للدولة.

مقترحات 

واستمع المهندس محمد شيمي إلى الأفكار والمقترحات التي طرحها النواب حول دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاستثمار الصناعي والسياحي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في دمياط، مشيدًا بحرص النواب على متابعة قضايا التنمية والتطوير في دوائرهم، ومؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كل الرؤى التي تسهم في دفع عجلة التحديث وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والمشروعات القائمة.

شركات تابعة

وأوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال شركاتها التابعة، لديها عدد من المنشآت الصناعية والفندقية في محافظة دمياط، من بينها شركة دمياط للغزل والنسيج، وفندق اللسان بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى مشروعات توسعية جديدة في المجال الفندقي، بما يسهم في دعم التنمية السياحية والصناعية بالمحافظة.

وأشار الوزير إلى أن شركة دمياط للغزل والنسيج تشهد حاليًا تنفيذ مشروع تطوير شامل، ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي تعد من أعرق الصناعات الوطنية، واستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة، والذي يشمل استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، وتوريد أحدث الماكينات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

لأول مرة .. إنتاج أقمشة الجينز

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لإعادة بناء صناعة وطنية قوية، بالتكامل مع مؤسسات الدولة، وبالاعتماد على الأصول القائمة وتوظيفها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، موضحا أن مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج ليس مجرد تحديث لمصنع، بل هو نموذج لمشروع تنموي متكامل، لا سيما أنه يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز، لأول مرة في قطاع الأعمال العام، وهو ما يمثل إضافة نوعية جديدة للصناعة الوطنية ويواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية المنتج المصري.

فيما وقد أشاد محافظ دمياط بما تحققه وزارة قطاع الأعمال العام لتنفيذ المشروع القومى للغزل والنسيج بمصر ، وتطوير هذه الصناعة الوطنية الهامة وتعميقها ، وذلك لدعم القطاع الاقتصادى والصناعى، حيث تعد "دمياط للغزل والنسيج" أحد أهم الشركات التى تشهد أعمال تطوير شاملة ، وذلك لإنتاج أقمشة الجينز ، مرحباً بتعاون أعضاء البرلمان الذى يعكس تكاتف كافة الجهات لدعم هذا المشروع العملاق.

وزير قطاع الأعمال العام محافظة دمياط الغزل والنسيج الشركات أقمشة الجينز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

الاغتسال يوم عاشوراء

هل الاغتسال يوم عاشوراء يقيك كل الأمراض؟.. اعرف حقيقة الحديث

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته لدمياط

وزير قطاع الأعمال العام: توسعات صناعية وفندقية في دمياط لتعظيم أصول الشركات التابعة

رانيا المشاط

المؤتمر الدولي للتنمية يستشهد ببرنامج" نوفى " فى الإصلاح المالى

الذهب

جولد بيليون: 1.9 % ارتفاعًا في سعر أونصة الذهب عالميًا خلال أسبوع

بالصور

«اتقرصت؟ اعرف مين اللي قرصك واعمل إيه».. نصائح مهمة من نجل د. هاني الناظر

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار

Alpine
Alpine
Alpine

فيديو

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد