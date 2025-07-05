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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء.. لا تغفل عن دعاء إفطار الصائم

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء
موعد أذان المغرب يوم عاشوراء
محمد شحتة

يحين موعد أذان المغرب يوم عاشوراء في تمام الساعة الثامنة مساءا، حيث يصوم كثير من المسلمين اليوم العاشر من المحرم وهو يوم عاشوراء وينتظرون موعد أذان المغرب للإفطار من الصيام في هذا اليوم المبارك الذي يكفر سنة ماضية.

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء

وعن موعد أذان المغرب يوم عاشوراء فإن يحين وفقا لهذا التوقيت:
موعد أذان المغرب يوم عاشوراء: 08:00 مساءا
موعد أذان العشاء يوم عاشوراء: 09:39 مساءا.

ويستحب عند رفع أذان المغرب يوم عاشوراء أن نردد دعاء إفطار الصائم الوارد عن النبي فنقول: 
«اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»
"ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء يوم عاشوراء

ويستحب أن نقول في دعاء يوم عاشوراء ما يلي:
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
اللهم إنا نسألك الخير لكل قلب أودع أمانيَّه عندك ويَنتظر الفرح منك.
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر.
اللهم انفعني بما علَّمتني، وعلِّمني ما ينفعني وزدني علمًا.
اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك واستغنينا بك عمن سواك يا كريم.
اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

دعاء عاشوراء مكتوب

اللهم يا من أنجيّت موسى يوم عاشوراء وجعلت له البحر طريقًا يبسًا، نجنا يا الله مما نخشى ونخاف وذلل لنا كل صعب وييسر لنا الأحوال والأمور.
اللهم يا مُفرج كل كرب فرج كروبنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء، استجب لكل دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم في يوم عاشوراء ، افرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وابعدنا من كل شر يا رب.
اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم في يوم عاشوراء اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني.. اللهم في يوم عاشوراء أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت.. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
اللهم إني أسألك بأني أشهد إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

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