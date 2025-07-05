قادة 7دول بمنظمة التعاون الاقتصادي يتفقون على تحرير التجارة

اتفق قادة سبع دول من منظمة التعاون الاقتصادي خلال قمة عُقدت، أمس الجمعة 4 يوليو، في أذربيجان على تحرير التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة الخضراء لزيادة التكامل الاقتصاد في المنطقة.

وأعلنت المنظمة أن القادة المشاركين في اجتماعها اتفقوا أيضاً على تحسين ربط شبكات النقل وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات في إطار استراتيجية تنمية طويلة الأجل تمتد حتى عام 2035.

وانعقدت القمة تحت شعار "رؤية جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي من أجل مستقبل مستدام ومقاوم للتغير المناخي"، وحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الأذربيجاني الهام علييف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى جانب رؤساء أوزباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتعتمد خارطة الطريق على استراتيجية التعاون الاقتصادي لعام 2025، وهي استراتيجية سابقة تُركز على التكامل والتجارة والنقل في المنطقة.

وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، لرويترز إن نطاق استراتيجية التعاون الاقتصادي لعام 2035 بات يشمل التعاون في مجال الطاقة الخضراء والتحول إلى النظام الرقمي والإدماج الاجتماعي.

وانعقد الاجتماع في خانكندي، عاصمة إقليم ناغورنو قرة باغ الذي كان يقع في السابق تحت سيطرة انفصاليين قبل أن تستعيده أذربيجان بالكامل في 2023 من الأرمن.

وقال أردوغان إنه يأمل أن تصبح خانكندي في المستقبل "مركزاً للسلام والتنمية في جنوب القوقاز".

ومن المتوقع اعتماد استراتيجية منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2035 رسمياً خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة المقرر انعقاده في قازاخستان في نوفمبر٠