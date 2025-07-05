بإطلالة ناعمة ولمسات راقية.. زوجة حفيد الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار في حفل الزفاف

في ليلة احتفالية ساحرة، شهدها عدد من نجوم الفن والمجتمع، خطفت زوجة حفيد الزعيم عادل إمام عادل رامي عادل إمام الأضواء بإطلالتها الأنيقة والبسيطة، خلال حفل الزفاف الذي أُقيم وسط أجواء مبهرة، وتزيّنت بحضور أبرز الفنانات، من بينهن إلهام شاهين ولبلبة.

تفاصيل إطلالة العروس

تألقت العروس فريدة أشرف بفستان زفاف أبيض أنيق جاء بتصميم "سترابلس" كلاسيكي، بتطريزات ناعمة برّاقة غطّت القماش بالكامل، وأضافت لمسة فخمة دون مبالغة.

وتميز الفستان بقصّة ضيّقة عند الخصر، انسدل منها تنورة واسعة ناعمة، منحته طابعًا ملكيًا عصريًا.

واعتمدت العروس على مكياجًا ناعمًا بالألوان الوردية والترابية، أبرز ملامح وجهها الطبيعية، مع تحديد رقيق للعينين، ولمسة لامعة على الشفاه.

وجاءت بسيطة للغاية، حيث اعتمدت تسريحة شعر مرفوع "updo" بأسلوب أنيق كشف عن تفاصيل الفستان وعنقها، مع إكسسوار بسيط يزيّن مقدمة الشعر.

واكتفت فريدة اشرف بارتداء سلسلة لؤلؤية رقيقة زادت من رقي الإطلالة، دون أي مبالغة في المجوهرات، ما عكس ذوقًا راقيًا وواثقًا.

حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

أجواء الحفل

وأقيم الحفل في أجواء مفتوحة ساحرة على أنغام الموسيقى والإضاءة المبهرة التي أضفت طابعًا سينمائيًا راقيًا.

وتألقت النجمات الحاضرات بإطلالات مميزة، بينما بدت العروس متألقة ببساطتها وأناقتها الهادئة، لتكون بحق "ملكة الليلة".

حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام