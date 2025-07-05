حرفوش ابن برقوق الراكب دار..تعليق ساخر من تركي آل الشيخ على تقديم مدرب الزمالك

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تقديم مدرب الزمالك يانيك فيريرا بطريقة ساخرة.

وأعلن الزمالك تعاقده مع فيريرا لعام واحد، وقدّمه عن طريق فيديو ترويجي نشره على حسابات النادي الرسمية المختلفة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “حرفوش ابن برقوق الراكب دار”، مرفقا صورة للنجم عادل إمام من فيلم “رسالة إلى الوالي”، حيث ارتدى عادل إمام ملابس تشبه التي ارتداها يانيك فيريرا، في فيديو إعلان الصفقة.

وتضمن الفيديو ظهور فيريرا، في شكل فارس على جواده، كمحارب، ممسكًا بالقوس والسهم، اللذين يشتهر بهما شعار نادي الزمالك، وقام فيريرا بالتصويب وإطلاق السهام ليتمكن من إسقاط الراية الحمراء.