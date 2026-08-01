أمين حماة وطن بالأسكندرية: خدمة المواطن وتمكين الشباب في أولويات الحزب

أعرب الدكتور محمد عبدالعال، الأمين العام الجديد لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، عن اعتزازه بثقة قيادات الحزب، مؤكدًا أن توليه مسؤولية أمانة الحزب بالمحافظة يمثل تكليفًا وطنيًا يستوجب مضاعفة الجهد للارتقاء بالأداء التنظيمي وتعزيز الدور المجتمعي للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وقد أصدر حزب حماة الوطن قرارًا بتعيينه أمينًا للحزب بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لإعادة هيكلة وتطوير الأداء التنظيمي بالمحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحزبي وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

التواجد الفعلي بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم

وأكد عبدالعال أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير الهيكل التنظيمي، ورفع كفاءة الأمانات النوعية، مع التركيز على التواجد الفعلي بين المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وطرح القضايا التي تمسهم عبر القنوات والمؤسسات المختصة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة.

خدمة المواطن ستظل في مقدمة أولويات الحزب

وأشار إلى أن خدمة المواطن ستظل في مقدمة أولويات الحزب، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية وتنموية، وتعزيز العمل التطوعي، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، بما يرسخ دور الحزب كشريك فاعل في خدمة المجتمع السكندري.

تمكين الشباب وإعداد كوادر حزبية مؤهلة

وشدد الأمين العام الجديد على أن تمكين الشباب وإعداد كوادر حزبية مؤهلة، إلى جانب دعم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة، يمثلان محورين أساسيين في خطة العمل المقبلة، مؤكدًا أن النجاح يتطلب العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين جميع الأمانات التنظيمية.

واختتم عبدالعال تصريحاته بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن سيواصل أداء دوره الوطني والمجتمعي عبر تنفيذ مبادرات خدمية وتنموية، والإعلان عن عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية الجمهورية الجديدة، ويعزز التواصل مع المواطنين في مختلف أحياء الإسكندرية.