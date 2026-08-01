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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم حالة من التراجع، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، في ظل ترقب المستثمرين للمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

ورصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الأسعار والتي جاءت علي النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 6777 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5930 جنيهًا للجرام

عيار 18: 5083 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 47440 جنيهًا

عيار 21 الأكثر تداولًا

يواصل الذهب عيار 21 احتفاظه بمكانته باعتباره الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، حيث يعتمد عليه أغلب المشترين سواء بغرض الاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية، لذلك يظل الأكثر تأثرًا بأي تغيرات في حركة الأسعار اليومية.

عوامل تسعير الذهب في مصر

تتحدد أسعار الذهب في السوق المحلية وفق مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها:

السعر العالمي للأوقية في البورصات الدولية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة

التوترات والأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن

تكلفة التصنيع والمصنعية التي تختلف من محل لآخر ومن محافظة لأخرى

لماذا تتغير أسعار الذهب باستمرار؟

تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم نتيجة التحركات المستمرة في البورصات العالمية، إلى جانب تغير سعر صرف العملات وحجم الإقبال على الشراء أو البيع داخل السوق المحلية، وهو ما يجعل أسعار المعدن النفيس عرضة للتحديث بشكل متواصل.

وينصح خبراء سوق الذهب الراغبين في الشراء أو الاستثمار بمتابعة الأسعار بشكل دوري، مع مراعاة قيمة المصنعية والدمغة التي تختلف بحسب نوع المشغولات الذهبية ومكان الشراء.

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