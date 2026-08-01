أوكرانيا تحت القصف.. هجوم روسي ساحق يسقط عشرات القـ..تلى والمصابين في كييف

أسفرت الغارات الروسية على العاصمة الأوكرانية ليلاً عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 27 آخرين، بينهم أربعة أطفال، وفقًا لما ذكره مسؤولين محليين، وذلك بعد ساعات من تحذير رئيس بلدية كييف من هجوم صاروخي باليستي.

وأعلنت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الهجوم الروسي استهدف خمس مناطق في كييف، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وكتب عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في وقت سابق على تطبيق تيليجرام: "انفجارات في المدينة. كييف تتعرض لهجوم صاروخي باليستي. ابقوا في الملاجئ!".

وأفاد صحفيو وكالة فرانس برس بسماع أكثر من 10 انفجارات متتالية، مما أدى إلى انطلاق أجهزة إنذار السيارات في الشوارع.

وفي حي دارنيتسكي بكييف، ألحقت الهجمات أضراراً بالغة بالعديد من المباني والمركبات، وأفادت السلطات بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 14 آخرين في المنطقة.

وفي حي سولوميانسكي، قُتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون، حيث ألحقت الهجمات أضراراً بمبنى سكني من خمسة طوابق.

صعّدت كل من روسيا وأوكرانيا هجماتهما في الأشهر الأخيرة، حيث زادت موسكو من ضرباتها بعيدة المدى على المدن والبلدات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وخلصت الأمم المتحدة إلى أن شهر يونيو كان الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين في أوكرانيا منذ أبريل 2022.