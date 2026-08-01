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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينفذ وعيده مع أوروبا.. البنتاجون ينهي قيادته لمجموعة مساعدات أوكرانيا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة ستتخلى عن ترأس قيادة مجموعة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألمانيا، المسؤولة عن تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في خطوة تُعد مؤشرًا جديدًا على تراجع الدور الأمريكي تجاه شركائه الأوروبيين.

ومن المقرر أن تتولى دولة أخرى عضو في حلف الناتو قيادة مجموعة المساعدة الأمنية في وقت لاحق.

ولم يتم بعد تحديد للدولة التي ستخلف امريكا.

ويعزز هذا القرار، بحسب التقارير، مؤشرات ابتعاد الولايات المتحدة عن الانخراط في الأمن الأوروبي، في ظل انشغالها بالحرب مع إيران.

كما يقول ذلك بتنفيذ ترامب وعيده من أوروبا بتقليل التدخل في الناتو لان أمريكا تنفق أكثر من كل دول حلف الناتو وهو أمر تراه أمريكا معيبا ولا يجب استمراره بحال من الأحوال.

وتتخلى أمريكا عن أوروبا وأوكرانيا في ظل تقدم روسي على الجبهة الأوكرانية.

الناتو ألمانيا قيادة حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا الأوروبيين الولايات المتحدة إيران

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