وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 274 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 274 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق المناطق الروسية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة استهدفت مركزًا أوكرانيًا لفرز البريد في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة بين موسكو وكييف.

وقالت الوزارة إن الموقع المستهدف كان يُستخدم، بحسب الرواية الروسية، لأغراض مرتبطة بالجهود العسكرية الأوكرانية، من دون أن تقدم في الإعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنها.

وتأتي هذه الضربة المعلنة في وقت تشهد فيه مناطق عدة داخل أوكرانيا تكثيفًا للهجمات الروسية، بالتزامن مع استمرار الضربات المتبادلة بين الجانبين على خلفية الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.