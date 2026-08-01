قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمرد غير مسبوق يهز "فيفا ".. كيف سقط مشروع إنفانتينو لبيع حقوق كأس العالم؟
طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات
وزير الخارجية يلتقي الرئيس الأوغندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الثانوية العامة 2026.. بـ3 أدعية عند تسجيل الرغبات تُقبل في كلية أحلامك
الزمالك يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد بقيادة معتمد جمال
أخبار التوك شو | موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. من المستفيد من حادث ميناء دمياط؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الجامعات
اليوم .. بدء تطبيق الخصم المباشر في منظومة الخبز الجديدة
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟
بعد زيادة الأسعار.. سجل قراءة العداد و استعلم عن فاتورة كهرباء أغسطس
ارتفاع ضحايا الهجرة من المغرب لجيب سبته الإسبانية إلى 61 شخصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: الإخلاص أن يخلص القلب لله وإن تعددت وجوه العمل

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾فما معنى الإخلاص؟ وكيف يصل الإنسان إليه؟، الإخلاص هو النية التي لا يشوبها شيء؛ نية صافية متوجهة إلى الله وحده، لا شريك له.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، والعبد هو المحتاج إليه؛ ولذلك جاء في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ».

وأشار إلى أن الإخلاص معناه توحيد الله بالقصد، وتفريده بالطلب، وتخليص القلب مما سوى الله.

ولهذا كانت كلمة التوحيد: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» هي كلمة الإخلاص.

وسُمِّيت سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ بسورة الإخلاص؛ لأنها تقرر وحدانية الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

فهو الواحد الذي لا شريك له، والصمد الذي يُقصد وحده، ولا مثيل له ولا نظير.

وهل يمكن أن تجتمع في العمل نية العبادة مع نية دنيوية؟، الأعمال ليست على مرتبة واحدة؛ فمنها عبادة محضة، ومنها عمل دنيوي محض، ومنها ما يجتمع فيه أمر الدنيا والآخرة.

فالوضوء عبادة، وتعليم الابن الوضوء عبادة كذلك، ولو توضأ الإنسان ليعلِّمه، فإنه يجمع بين نية التعليم ورفع الحدث.

والدعاء عبادة، وقد يدعو الإنسان بأمر من أمور الدنيا أو الآخرة، فيقول: يا رب ارزقني، أو اشفني، أو اغفر لي، أو أدخلني الجنة.

والدعاء بأمر من أمور الدنيا لا يخرجه عن كونه عبادة؛ لأن العبد يتوجه فيه إلى الله، ويسأله، ويُظهر فقره وافتقاره إليه.

وكذلك يجب تهذيب العبارة، حتى يوافق اللسان حقيقة التوحيد المستقرة في القلب.

فقد قال رجل للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت.

فقال له النبي ﷺ:  «أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ».

وقال النبي ﷺ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ».

فهناك فرق بين أن تقول: توكلنا على الله وعليك، وبين أن تقول: توكلنا على الله ثم عليك.

فاللسان ينبغي أن يوافق حقيقة التوحيد في القلب.

وقد قال الله تعالى : ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾.

وقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.

فهذا هو الإخلاص: أن يكون العمل لله وحده.وهل تعدد النيات ينافي الإخلاص؟لا.

فهناك فرق بين تعدد النيات وفساد الإخلاص.

قد يدخل الإنسان المسجد فيصلي ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء.

وقد تصوم المرأة أيام القضاء في شوال، فتنوي القضاء، ويُرجى لها مع ذلك فضل الصيام في شوال؛ لأنها اختارت هذا الوقت طلبًا للفضل.

وهذا يسمى عند الفقهاء التشريك في النية؛ أي أن تجتمع عدة نيات صالحة في عمل واحد.

والتشريك جائز فيما يقبل التداخل من العبادات، أو إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها؛ ما دام العمل في أصله مشروعًا، وكانت النيات كلها صالحة ومتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى.

فالإخلاص ليس معناه أن تكون للإنسان نية واحدة فقط، وإنما معناه أن تكون النية أو النيات كلها لله رب العالمين.

وقد أكثر ابن الحاج في كتابه «المدخل» من التنبيه إلى النيات الصالحة التي يمكن أن يستحضرها الإنسان في أعماله.

فقد يخرج المسلم إلى المسجد، وينوي الصلاة، وإزالة الأذى من الطريق، وإفشاء السلام، وستر العورة، والتجمل للصلاة، وتعليم الناس، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومساعدة المحتاج.

كل هذه نيات صالحة تجتمع في عمل واحد، ولا تفسد الإخلاص، بل تزيد العمل فضلًا، إذا كان القلب متوجهًا إلى الله وحده.

فالإخلاص ليس فقرًا في النيات، بل هو صفاؤها.

وليس معناه أن تقل الأعمال والمقاصد، بل أن يتوجه بها الإنسان كلها إلى الله.

فَوَحِّدِ اللَّهَ فِي قَصْدِكَ، وَاجْمَعْ مِنَ النِّيَّاتِ الصَّالِحَةِ مَا اسْتَطَعْتَ؛ فَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ.

الإخلاص في العمل الدعاء العبادة الإخلاص في العبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

الأرصاد

ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

تنسيق الجامعات

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

الثانوية العامة

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

فاتورة الكهرباء

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

وزارة الكهرباء

ما عدا الشريحة الأولى.. زيادة أسعار الكهرباء في مصر 12%

ترشيحاتنا

الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها

مطران المنوفية : الطلاق المدني لا يتيح الزواج الكنسي الثاني إلا بتعاليم الكنيسة

الطلاق

استشاري أسري: لا تعمموا الأحكام على المطلقات.. سلوكيات فردية صنعت الصورة السلبية

الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها

الأنبا بنيامين : الكنيسة لا ترفض الأفكار لكنها تتمسك بالإيمان الأرثوذكسي ووحدة أبنائها

بالصور

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد