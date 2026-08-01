مصطفى حدوتة يرد على تقليد محمد جلال له بعد فيديو الألوان

تفاعل الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة مع المؤلف محمد جلال، بعدما نشر الأخير مقطع فيديو عبر حسابه على «فيس بوك» يقلد فيه أسلوب حدوتة وطريقته في الاحتفال بنجاح أغانيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد جلال في الفيديو وهو يحاكي طريقة مصطفى حدوتة في الحديث خلال اللقاءات الإعلامية، إلى جانب تقليده احتفاله بأغنية «الألوان»، في لفتة أثارت تفاعل المتابعين، قبل أن يرد حدوتة على الفيديو بروح مرحة، وسط تعليقات واسعة من الجمهور.

وعلق حدوتة على الفيديو قائلًا: «هموت من الضحك»، وحرص عدد كبير من متابعين جلال على الإشارة لمصطفى حدوتة فى الفيديوهات.

مؤخرًا، كشف الشاعر مصطفى حدوتة، تفاصيل تعاونه مع عمرو دياب فى ألبومه الجديد «حبيتك»، مؤكدًا ثقته الكبيرة فيما يقدمه من أعمال، مشيرًا إلى أن الأغنيات التى كتبها البوم عمرو دياب الجديد تُعد الأقرب إلى قلبه.

