بعد نجاح "وأنتِ جنبي" و"ألوان" و"مولعينها".. إيهاب عبد الواحد ومصطفى حدوتة يحتفلان بثلاثية الموسم

يحتفل الملحن إيهاب عبد الواحد والشاعر مصطفى حدوتة بالنجاح الكبير الذي حققه تعاونهما خلال موسم صيف 2026، بعدما قدّما ثلاث أغنيات حصدت تفاعلًا واسعًا ضمن ألبومي النجمين عمرو دياب وتامر حسني.

وجاءت البداية من خلال ألبوم عمرو دياب، حيث تعاون الثنائي في أغنيتي "وأنتِ جنبي" و"ألوان"، اللتين حققتا إشادات واسعة منذ طرحهما، وتصدرتا قوائم استماع الجمهور على مختلف المنصات الموسيقية، في تأكيد جديد على حالة التناغم الفني بين إيهاب عبد الواحد ومصطفى حدوتة.

واستمر النجاح مع النجم تامر حسني من خلال أغنية "مولعينها"، التي جمعت الثنائي مجددًا، وحققت تفاعلًا ملحوظًا بين الجمهور، لتضيف نجاحًا جديدًا إلى سلسلة أعمالهما المشتركة خلال الموسم.

ويعكس هذا النجاح المتواصل الثقة الكبيرة التي يحظى بها إيهاب عبد الواحد ومصطفى حدوتة من كبار نجوم الغناء، بعدما قدّما أعمالًا متنوعة تجمع بين اللحن العصري والكلمة القريبة من الجمهور، وهو ما انعكس على النجاح الجماهيري للأغنيات.

ويواصل الثنائي حاليًا التحضير لعدد من المشروعات الغنائية الجديدة، في ظل طموحهما لتقديم أعمال تحمل بصمة مختلفة وتحقق نجاحات جديدة خلال الفترة المقبلة.