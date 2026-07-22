عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في 3 أغنيات بألبوم حبيتك

يعيش الشاعر مصطفى حدوتة حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاون مع الهضبة عمرو دياب في 3 أغاني بـألبومه "حبيتك" في صيف 2026.

ويأتي تعاون الهضبة مع حدوتة في الأغاني الآتية:

- أغنية "الألوان" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر أمير محروس.

- أغنية "وانتي جنبي" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

- أغنية "12 بالليل" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

ويأتي تعاون الهضبة مع مصطفى حدوتة استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققوها معًا في أغنيتي "قفلتي اللعبة" و"يا قمر"، اللتين حققتا تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

أغاني الشاعر مصطفى حدوتة في صيف 2026

شارك مصطفى حدوتة في صيف 2026 مع العديد من النجوم، منهم: الفنان رامي صبري في أغنية "إحساسي معاكي" الدعائية لفيلم "الكلام على إيه؟!"، الفنان تامر حسني في أغنية "مولعينها"، الفنانة روبي في أغنية "الحب إيه؟"، الفنان أحمد سعد في أغنيتين "جوزها"، "فلوس بابا" دويتو مع دستنكت، بالإضافة إلى تعاونه مع الفنان مسلم في أغنية "إيه يا حلوة".