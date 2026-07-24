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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى حدوتة يرد على منتقدي تعاونه مع عمرو دياب: هفضل أشتغل وأنجح.. وأنا أكتر شاعر شارك في الألبوم

الشاعر مصطفى حدوتة
الشاعر مصطفى حدوتة
أوركيد سامي

قدّم الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة رسالة حاسمة إلى منتقدي تعاونه مع النجم عمرو دياب، مؤكدًا أن الهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الماضية لن يؤثر على مسيرته الفنية، وأنه مستمر في العمل وتقديم أعمال جديدة مع كبار نجوم الغناء، بعدما شارك بثلاث أغنيات ضمن ألبوم "حبيتك" لعمرو دياب، الذي طُرح خلال صيف 2026.

ونشر مصطفى حدوتة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عبّر خلاله عن استغرابه من الانتقادات التي طالته بسبب تعاونه مع عمرو دياب وتامر حسني، مؤكدًا أن النجاح دائمًا ما يصاحبه هجوم وانتقادات، لكنه لا يلتفت إليها.

وقال حدوتة: "والله مش عارف أبدأ كلامي منين، بس دايمًا ليه مصطفى حدوتة؟ ليه يدخل مع عمرو دياب بـ3 أغاني؟ وليه يشتغل مع عمرو دياب أصلًا؟ وليه يشتغل مع تامر حسني؟ وليه ينجح؟ كلام كتير ونقد، وفي ناس كتير معظمها بيبقوا قابضين فلوس مقابل ده، وحملات، بس ولا يشغلوني".

وأضاف أن البعض توقع أن تؤثر هذه الانتقادات على حالته النفسية أو تدفعه للتراجع، إلا أنه يرى الأمر بشكل مختلف، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يكون بالاستمرار في العمل والاجتهاد.

وأوضح: "هما فكروني جوا دماغهم إني هقعد في البيت وأكتئب، لكن ده مش هيحصل، هفضل طول الوقت بشتغل، وطول الوقت بنجح، وهفضل طول الوقت بعمل أغاني حلوة ومختلفة، وببذل أكبر مجهود، وبفرح بكل أغنية بعملها سواء نجحت جدًا أو نجاحها كان أقل".

وتحدث مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب هذا العام، مشيرًا إلى أن البعض توقع انتهاء التعاون بينهما بعد الألبوم الماضي، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك، حيث أصبح أكثر شاعر شارك في ألبوم الهضبة الجديد.

وقال: "السنة اللي فاتت ناس كتير قالت إن مصطفى حدوتة مش هيشتغل مع عمرو دياب تاني، لكن الحمد لله السنة دي أنا أكتر شاعر اشتغل مع عمرو دياب في الألبوم، وده توفيق من ربنا أولًا، وثاني حاجة عشان خاطر العند... أنا شخص عنيد جدًا جدًا جدًا".

وشارك مصطفى حدوتة في ألبوم "حبيتك" بثلاث أغنيات هي "الألوان"، من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم وميكس وماستر أمير محروس، و"وانتي جنبي" من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى أغنية "12 بالليل" من ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا لسلسلة النجاحات التي جمعت مصطفى حدوتة وعمرو دياب خلال السنوات الأخيرة، بعد أغنيتي "قفلتي اللعبة" و"يا قمر"، اللتين حققتا انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ويواصل مصطفى حدوتة نشاطه الفني خلال موسم صيف 2026، إذ يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء، من بينهم رامي صبري في الأغنية الدعائية لفيلم "الكلام على إيه؟!" بعنوان "إحساسي معاكي"، كما تعاون مع تامر حسني في أغنية "مولعينها"، وروبي في أغنية "الحب إيه؟"، وأحمد سعد في أغنيتي "جوزها" و"فلوس بابا" بمشاركة دستنكت، إلى جانب تعاونه مع مسلم في أغنية "إيه يا حلوة؟"، ليواصل حضوره بقوة في الساحة الغنائية من خلال عدد من أبرز الأعمال التي حققت تفاعلًا واسعًا مع الجمهور.

الشاعر مصطفى حدوتة اخبار الفن نجوم الفن

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