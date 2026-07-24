ضبط 19 مخبزًا تنتج خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بكفر الدوار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة رقابية مكبرة على المخابز البلدية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 19 مخبزًا بلديًا بسبب مخالفات تشغيلية وصحية متنوعة، وجاءت هذه التحركات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالجودة المطلوبة.

وتنوعت المخالفات التي رصدتها الحملة بين ضبط 9 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 6 إلى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

وتمكن مفتشو الرقابة من تحرير مخالفات لخمسة مخابز بسبب عدم نظافة أدوات العجين، وثلاثة مخابز لعدم الإعلان عن البيانات الرسمية للمخبز، بالإضافة إلى مخبز واحد بسبب التوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

انطلقت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبتكليف من المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وبمتابعة ميدانية من سهير زعتر وكيل المديرية.

قاد الحملة ميدانيًا مصطفى غريب، مدير إدارة تموين كفر الدوار، وفارس عبد الواحد رئيس الرقابة، بمشاركة كامل عمران كبير مفتشي الرقابة، وأحمد عبد الفضيل، مفتش أول الرقابة بالإدارة، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة.