السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بـ طوخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن أخشاب بمدينة طوخ، بجوار المعهد الديني، دون امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.



كانت البداية بتلقى اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن الأخشاب، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، حيث جرى التعامل مع النيران ومحاصرتها، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق.

وتواصل الجهات المختصة أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران، فيما بدأت الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات، مع تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق.