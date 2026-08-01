مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق جمصة

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق جمصة أمام مول المنصورة الجديد بمحافظة الدقهلية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع الشاب عادل عماد سعيد أحمد حمزة، 19 عامًا، من مركز نبروه، وتم نقل جثمانه مستشفى المنصورة الدولي.



كما أُصيب مصطفى رضا مصباح، 19 عامًا، باشتباه كسر في الفخذ الأيسر، فيما أُصيب شاب مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 20 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.