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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. بدء استقبال طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم | الإجراءات والضوابط

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
إيمان طلعت

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2026/2027، اعتبارا من اليوم السبت 1 أغسطس 2026، ويستمر حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، طبقا للبروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم

ويقتصر التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم، على الطلاب المنقولين إلى الصف الثاني الابتدائي وحتى الطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2026/2027، فيما لا يجوز التحويل للأطفال بالمرحلة التمهيدية ( رياض الأطفال)، أو الصف الأول الابتدائي، كما لا يشمل التحويل المرحلة الثانوية بالتعليم العام.

 ويجوز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/2026 الالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية بعد اجتياز البرنامج التأهيلي وفق قواعده وشروطه، كما يجوز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام ذاته، أو الطلاب المقيدين بالصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية الأزهرية، الالتحاق ببعض المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنها مدارس التعليم الدولي، والتعليم الفني، والتعليم التكنولوجي، والمدرسة النووية بمدينة الضبعة، وفق الضوابط المنظمة للقبول بهذه المدارس وبعد تقديم ما يفيد توفر أماكن شاغرة بها.

وفيما يتعلق بالتحويل إلى المعاهد الأزهريّة على النحو الموضح سلفا، اشترطت الضوابط اجتياز الطالب  في القدر المقرر من حفظ القرآن الكريم، بما يحقق نسبة حفظ لا تقل عن 75% من المقرر، كما يخضع الطلاب الراغبون في التحويل إلى المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة لاختبار في اللغة الأجنبية المقررة على أقرانهم بهذه المعاهد.

كما تنص الضوابط المنظمة للتحويل، على ضرورة مراعاة شرطي السن والكثافة المقررة عند قبول طلبات التحويل، أما بالنسبة للراغبين في التحويل من الأزهر إلى المدارس الرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات، والمدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو التحويل منها إلى المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة، يشترط النجاح في اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات بالمستوى المقرر، وألا يقل سن الطالب عن سن أقرانه بالصف المحول إليه، مع استيفاء شروط القبول، ومن أهمها اجتياز مرحلة رياض الأطفال بقسميها قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

وتتم إجراءات التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم أو العكس وفقا لحالة الطالب في العام الدراسي 2025/2026 (ناجح ًاو راسب )، وبعد استيفاء الموافقات اللازمة وفقا للضوابط والإجراءات المعلنة بين الجهتين والمعنية بتنفيذ التحويلات سالفة الذكر.

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