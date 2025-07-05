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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق ناري من إكرامي على تولي يانيك فيريرا تدريب الزمالك.. ماذا قال؟

اكرامي الشحات
اكرامي الشحات
ميرنا محمود

علق إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، على تعاقد نادي الزمالك مع البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي تدريب الفريق  بداية من الموسم المقبل.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «يانيك فيريرا، حاجة مبشرة، لكن بدون انتدابات بالنسبة للاعبين أنا شايف مش هيعمل حاجة».

وأضاف: «لو عقد الزمالك انتدابات قوية ممكن يكون في طفرة في الأداء الموسم المقبل.

وكان قد أعرب المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، عن سعادته الكبيرة بتوليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن المفاوضات مع إدارة النادي تمت بسلاسة وسرعة، في ظل رغبة متبادلة من الطرفين في بدء رحلة جديدة.

وقال فيريرا، في أولى تصريحاته الرسمية للمركز الإعلامي للنادي:
"الزمالك نادٍ كبير، وواحد من أفضل الفرق في مصر، قرأت أنه النادي الأفضل في القرن العشرين.. ونأمل أن نجعل منه الأفضل في القرن الحادي والعشرين أيضًا".

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أضاف المدرب البلجيكي: “الأولوية في الفترة الحالية هي أن نتحرك جميعًا في نفس الاتجاه، وأن نخلق روحًا جماعية موحدة داخل النادي، وحين يحدث ذلك، ستأتي الانتصارات كنتيجة طبيعية”.

وشدد فيريرا على أنه لا يفضل إطلاق الوعود قبل بدء العمل، موضحًا: "لن أعد الجماهير بحصد البطولات فورًا، ولكن أعدهم بأننا سنعمل بجد، ونقاتل، ونتشارك نفس القيم التي يؤمن بها جمهور الزمالك”.

اكرامي اكرامي الشحات يانيك فيريرا

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