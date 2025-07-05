يانيك فيريرا: المفاوضات مع الزمالك كانت سريعة وناجحة

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك إن مفاوضات الأبيض معه كانت سريعة للغاية، وسارت الأمور بشكل جيد، لأنه هو والنادي كانا يرغبان في العمل معاً.

وواصل المدير الفني في تصريحاته للمركز الإعلامي:" الزمالك فريق كبير، وأحد أفضل الأندية في مصر، وقرأت أنه الأفضل في القرن العشرين".



وأضاف يانيك فيرير قائلاً:" نأمل الآن أن نحاول جعله الأفضل في القرن الحادي والعشرين".



وتابع المدرب البلجيكي قائلاً:" أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن الأهم هو أن نسير جميعًا في نفس الاتجاه، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، فأعتقد أن النتيجة ستكون الانتصارات".



وواصل:" لن آتي إلى هنا وأكذب وأقول: "معي ستفوزون"، وما يمكنني قوله هو "معي، سنعمل بجد، وسنقاتل، وسنتقاسم نفس القيم التي يحملها الجمهور، وأعتقد أنه إذا فعلنا ذلك جميعًا، فإن الفوز سيكون نتيجة طبيعية لذلك.



لكن لا يجب أن نتحدث الآن عن الفوز، وعلينا أن نتحدث عن ما يجب علينا فعله لنصل إليه ونأمل أن نصل إليه لاحقًا".



ووجه يانيك فيريرا رسالة للجماهير قائلاً:" يمكنني أن أعدكم بشيء واحد، اللاعبون سيقاتلون بقوة من أجلكم من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وهذا وعد أستطيع أن أقدمه لكم.