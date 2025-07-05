قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير أسري: الأمية لم تكن عائقًا أمام نجاح النساء في بناء بيت متماسك
تنسيق الجامعات 2025.. كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول
جنا ابنه عمرو دياب تشاركه الغناء في أول حفل بعد اطلاق ألبومه الجديد
وائل القباني: الرمادي طلب من زيزو لعب نهائي كأس مصر.. ووافق بشرط
موعد أذان الفجر يوم عاشوراء 2025 وأفضل 110 أدعية رددها حتى المغرب
رينو لوجان 2018 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر في سوق المستعمل
غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده
القباني: مجلس الزمالك تعاقد مع جون إدوارد "علشان يشيل الليلة"
إسرائيل تستعد لجولة تفاوضية جديدة مع حماس وقرب وقف إطلاق النار
وائل القباني: أحمد حمدي صدمني وطالبت إدارة الزمالك بعرضه للبيع
يانيك فيريرا: المفاوضات مع الزمالك كانت سريعة وناجحة
بعد هدف ماركوس ليوناردو.. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يانيك فيريرا: المفاوضات مع الزمالك كانت سريعة وناجحة

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
رباب الهواري

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك إن مفاوضات الأبيض معه كانت سريعة للغاية، وسارت الأمور بشكل جيد، لأنه هو والنادي كانا يرغبان في العمل معاً.
وواصل المدير الفني في تصريحاته للمركز الإعلامي:" الزمالك فريق كبير، وأحد أفضل الأندية في مصر، وقرأت أنه الأفضل في القرن العشرين". 


 وأضاف يانيك فيرير قائلاً:" نأمل الآن أن نحاول جعله الأفضل في القرن الحادي والعشرين".


وتابع المدرب البلجيكي قائلاً:" أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن الأهم هو أن نسير جميعًا في نفس الاتجاه، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، فأعتقد أن النتيجة ستكون الانتصارات".


وواصل:" لن آتي إلى هنا وأكذب وأقول: "معي ستفوزون"، وما يمكنني قوله هو "معي، سنعمل بجد، وسنقاتل، وسنتقاسم نفس القيم التي يحملها الجمهور، وأعتقد أنه إذا فعلنا ذلك جميعًا، فإن الفوز سيكون نتيجة طبيعية لذلك.


لكن لا يجب أن نتحدث الآن عن الفوز، وعلينا أن نتحدث عن ما يجب علينا فعله لنصل إليه ونأمل أن نصل إليه لاحقًا".


ووجه يانيك فيريرا رسالة للجماهير قائلاً:" يمكنني أن أعدكم بشيء واحد، اللاعبون سيقاتلون بقوة من أجلكم من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وهذا وعد أستطيع أن أقدمه لكم.

يانيك فيريرا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قرار عاجل من النيابة.. حبس مالك جيم ومديره الإداري في واقعة كاميرات الحمامات بالمحلة

جثة

التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه نتيجة صعق كهربائي بالجيزة

انفجار أنبوبة بوتاجاز

3 أشخاص في حالة خطر بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بالعياط في الجيزة

بالصور

إيهاب توفيق وهاني رمزي ومتعب أبرز حضور حفل زفاف ابنة محمد فؤاد.. صور

محمد فؤاد وايهاب توفيق
محمد فؤاد وايهاب توفيق
محمد فؤاد وايهاب توفيق

برج الحوت حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تشعر بالحب

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 يوليو 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت أبراج
حظك اليوم السبت أبراج
حظك اليوم السبت أبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025..تواصل مع الشريك

أبراج
أبراج
أبراج

فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد