أول تصريحات لـ فيريرا بعد تولي تدريب الزمالك: سنعمل بجد.. ونحلم بأن نكون الأفضل في القرن الحالي

أعرب المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، عن سعادته الكبيرة بتوليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن المفاوضات مع إدارة النادي تمت بسلاسة وسرعة، في ظل رغبة متبادلة من الطرفين في بدء رحلة جديدة.

وقال فيريرا، في أولى تصريحاته الرسمية للمركز الإعلامي للنادي:

"الزمالك نادٍ كبير، وواحد من أفضل الفرق في مصر، قرأت أنه النادي الأفضل في القرن العشرين.. ونأمل أن نجعل منه الأفضل في القرن الحادي والعشرين أيضًا".

فيريرا: لا أعد بالبطولات الآن.. لكن أعد بالقتال والعمل الجاد

أضاف المدرب البلجيكي: “الأولوية في الفترة الحالية هي أن نتحرك جميعًا في نفس الاتجاه، وأن نخلق روحًا جماعية موحدة داخل النادي، وحين يحدث ذلك، ستأتي الانتصارات كنتيجة طبيعية”.

وشدد فيريرا على أنه لا يفضل إطلاق الوعود قبل بدء العمل، موضحًا: "لن أعد الجماهير بحصد البطولات فورًا، ولكن أعدهم بأننا سنعمل بجد، ونقاتل، ونتشارك نفس القيم التي يؤمن بها جمهور الزمالك”.

رسالة خاصة إلى جمهور الزمالك

ووجه المدير الفني الجديد رسالة مباشرة لجمهور القلعة البيضاء، قال فيها: "أعدكم بشيء واحد فقط: اللاعبون سيقاتلون من أجلكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وهذا وعد أتحمل مسؤوليته”.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الزمالك رسميًا التعاقد مع فيريرا لقيادة الفريق في الموسم الجديد 2025-2026، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الفني وبناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.