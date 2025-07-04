أيمن يونس يعلّق على الخلافات بين رموز الزمالك والجماهير

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على حالة الجدل الدائرة مؤخرًا بين عدد من رموز النادي وبعض الجماهير والنقاد، مؤكدًا أن ما يحدث من خلافات لا داعي له، في ظل حاجة النادي للتكاتف والدعم في المرحلة الحالية.

وكتب يونس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":



"لا يوجد أي داعٍ أو مبرر للخلاف وحالة الوقيعة التي تتم بين بعض نجوم تاريخ الزمالك ووجهة نظر بعض الجماهير والنقاد. الجميع في حالة خوف على مستقبل الزمالك، والأهم الآن هو مساندة نادينا بكل ذكاء وحب، وأكيد كل شخص حر في رأيه ما دام بلا غرض".



واختتم قائلاً: "كل التوفيق والمساندة لجون إدوارد في عملية الإنقاذ الصعبة".



نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل عقد المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، مؤكدًا أن كل ما يُنشر في هذا السياق لا يمت للحقيقة بصلة، واصفًا ما تم تداوله بـ"الكلام الفارغ والبنود الخيالية".

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب أطراف وصفها بـ"المغرضة"، قامت بنشر معلومات وصفها بـ"المضحكة" حول بنود تعاقد جون إدوارد، مشيرًا إلى أن من بين هذه البنود الملفقة حصوله على نسبة من الصفقات الجديدة أو من البطولات التي يحققها الفريق، وهي أمور لا وجود لها على أرض الواقع، ولا تُطبق في أي نادٍ على مستوى العالم، بل لا تتعدى كونها "خيالات لا تُرى إلا في الأفلام".

وشدد المصدر على أن هذه الشائعات يتم ترويجها بشكل متعمد، وأن القائمين عليها معروفون لدى إدارة النادي، ويستهدفون إثارة البلبلة والفتنة داخل القلعة البيضاء في وقت يخوض فيه النادي مرحلة إصلاح وتطوير حساسة.