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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم محمود صابر.. وبيراميدز يرفض التفريط في زلاكة

محمود صابر
محمود صابر
إسلام مقلد

يكثف مسؤولو نادي الزمالك جهودهم خلال الساعات الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد، وعلى رأسها التعاقد مع محمود صابر، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن الاتصالات مع إدارة بيراميدز ما زالت في إطار المفاوضات الشفهية، ولم تصل إلى صيغة رسمية حتى الآن، إلا أن الزمالك يواصل مساعيه لحسم الصفقة لصالحه في أسرع وقت، في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانات اللاعب الفنية.

وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز أبدت تمسكًا باللاعب ورفضت بيعه بشكل نهائي، إلا أن هناك احتمالات متزايدة لقبول إعارته إلى الزمالك، خاصة في حال الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

في المقابل، رفض مسؤولو بيراميدز طلب الزمالك بشأن التعاقد مع جناح الفريق الشاب محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، مؤكدين تمسكهم ببقائه ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، استجابةً لرغبة المدير الفني الكرواتي كلانسوف يورتشيتش، الذي أبدى قناعة كاملة بقدرات اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته لنادي سيراميكا في الموسم المنقضي.

ويراهن يورتشيتش على زلاكة ضمن العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في الموسم الجديد، في ظل كثرة الارتباطات التي يخوضها الفريق على أكثر من جبهة، أبرزها الدوري الممتاز، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، السوبر المحلي، السوبر الأفريقي، إلى جانب بطولة الكونتيننتال، ما يتطلب الحفاظ على القوام الكامل للفريق.

وفي سياق متصل، قرر بيراميدز عدم تفعيل بند شراء المهاجم النيجيري صديق أوجولا بعد انتهاء إعارته من سيراميكا، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب، في حين استعاد الفريق جهود الثنائي محمد رضا بوبو ومحمود زلاكة، وتم قيدهما رسميًا ضمن القائمة الأولية للفريق، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

نادي الزمالك الزمالك محمود صابر بيراميدز

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