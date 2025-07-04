الزمالك يرد على شائعات عقد جون إدوارد: بنود خيالية وأكاذيب تهدف لإثارة البلبلة

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل عقد المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، مؤكدًا أن كل ما يُنشر في هذا السياق لا يمت للحقيقة بصلة، واصفًا ما تم تداوله بـ"الكلام الفارغ والبنود الخيالية".

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب أطراف وصفها بـ"المغرضة"، قامت بنشر معلومات وصفها بـ"المضحكة" حول بنود تعاقد جون إدوارد، مشيرًا إلى أن من بين هذه البنود الملفقة حصوله على نسبة من الصفقات الجديدة أو من البطولات التي يحققها الفريق، وهي أمور لا وجود لها على أرض الواقع، ولا تُطبق في أي نادٍ على مستوى العالم، بل لا تتعدى كونها "خيالات لا تُرى إلا في الأفلام".

وشدد المصدر على أن هذه الشائعات يتم ترويجها بشكل متعمد، وأن القائمين عليها معروفون لدى إدارة النادي، ويستهدفون إثارة البلبلة والفتنة داخل القلعة البيضاء في وقت يخوض فيه النادي مرحلة إصلاح وتطوير حساسة.

وأضاف: "نثق تمامًا في وعي جماهير الزمالك، ونعلم جيدًا أن الغالبية العظمى منها لا تنساق خلف هذه الأكاذيب التي يُراد بها تعطيل مسيرة النادي وإشاعة الفوضى والتشكيك في قراراته".

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة مستمر في تنفيذ خطته الشاملة لتطوير قطاع كرة القدم، ووضع أسس متينة لمنظومة احترافية متكاملة، قائلًا: "لن نتراجع عن مسار التصحيح، ولن نلتفت لهواة التشويه، وما يُثار لن يثنينا عن استكمال مشوار الإصلاح داخل نادي الزمالك".