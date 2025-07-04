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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد توليه المسؤولية.. من هو يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد؟

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
حمزة شعيب

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم، التعاقد رسميًا مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الجديد 2025–2026، في إطار خطة إدارة القلعة البيضاء لإعادة بناء الفريق، والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

من هو يانيك فيريرا؟.. سيرة ذاتية حافلة بالكفاءة والتجارب الأوروبية

يُعد يانيك فيريرا واحدًا من أبرز المدربين الشباب على الساحة الأوروبية، بفضل خلفيته الفنية المتميزة وتجاربه المتعددة في الملاعب الأوروبية والخليجية.

الاسم: يانيك فيريرا

الجنسية: بلجيكي (من أصول إسبانية وإيطالية)

العمر: 45 عامًا

تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1980

مكان الميلاد: أوكيل، بلجيكا

بدأ مشواره في كرة القدم كلاعب ناشئ في صفوف أندية كبرى مثل أندرلخت وميشيلين، لكنه اتجه مبكرًا إلى مجال التدريب، ونجح في بناء مسيرة تدريبية متميزة بدأت في سن مبكرة.

محطات فنية بارزة في مسيرة مدرب الزمالك:

2004: بدأ مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي أندرلخت، حيث أشرف على تطوير مواهب كبيرة مثل روميلو لوكاكو وأدنان يانوزاي.

2010–2011: عمل مدربًا مساعدًا في نادي جينت البلجيكي.

2011–2012: سافر إلى السعودية وعمل مساعدًا للمدرب الشهير ميشيل برودهوم في نادي الشباب.

2012: أصبح أصغر مدير فني في تاريخ الدوري البلجيكي بعد توليه قيادة فريق شارلروا في سن الـ 32.

2013–2015: قاد نادي سانت ترودن نحو الصعود للدوري الممتاز بعد التتويج بدوري الدرجة الثانية.

2015–2016: توج بكأس بلجيكا مع ستاندارد لييج، في أبرز إنجازاته حتى الآن.

وخاض بعد ذلك عدة تجارب مع أندية بلجيكية أبرزها ميشيلين وواسلاند بيفرن، قبل أن يعود مجددًا للمنطقة العربية من بوابة نادي الرياض السعودي.

وجاء التعاقد مع فيريرا بعد مفاوضات مكثفة شهدت موافقته على كافة بنود العقد، وسط قناعة تامة من إدارة الزمالك بقدرته على إعادة الفريق للمنافسة بقوة على مختلف البطولات، بفضل شخصيته الحازمة ومرونته التكتيكية وخبرته الدولية.

ومن المنتظر أن يصل المدرب البلجيكي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لعقد مؤتمر تقديمي، على أن يبدأ التحضير الفوري لمعسكر إعداد الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

يانيك فيريرا فيريرا الزمالك مدرب الزمالك الجديد

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