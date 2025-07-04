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أبرزهم تشيلسي وبرشلونة.. قرار صادم من الاتحاد الأوروبي ضد بعض الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرزهم تشيلسي وبرشلونة.. قرار صادم من الاتحاد الأوروبي ضد بعض الأندية

يويفا
يويفا
القسم الرياضي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، أنه غرَّم تشيلسي 31 مليون يورو (36.50 مليون دولار)؛ لخرقه قواعده المالية، كما فرض على أستون فيلا، وبرشلونة، وأولمبيك ليون، غرامات كبيرة.

وتأتي هذه العقوبات، مع احتمال فرض غرامات أشد قسوة في المستقبل، حيث يُخاطر تشيلسي بدفع 60 مليون يورو إضافية إذا لم يُنظّم أوضاعه المالية.

ويتعيّن على برشلونة دفع غرامة قدرها 15 مليون يورو، بينما غرَّم “يويفا”، فريق ليون 12.5 مليون يورو، وأستون فيلا 5 ملايين يورو.

واتفقت الفرق على “اتفاقيات تسوية” تغطي فترات سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، مع تحديد أهداف نهائية للأندية للامتثال الكامل لقاعدة أرباح كرة القدم بحلول نهاية فترة التسوية المحددة.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق ليون على الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

الاتحاد الأوروبي تشيلسي يويفا

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