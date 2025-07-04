موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره بالميراس البرازيلي، غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المٌقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهدف تشيلسي بقيادة مدربه إنزو ماريسكا، مواصلة رحلة البحث عن لقب المونديال بإقصاء بالميراس والتأهل للدور ثمن النهائي.

ويعد تشيلسي المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم للأندية، وفقًا لحاسوب أوبتا المتخصص في تحليل في بيانات كرة القدم.

وكان تشيلسي احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف فلامنجو متصدر الترتيب بـ7 نقاط.

وفي ثمن النهائي، حقق تشيلسي فوزًا كاسحًا على بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة تشيلسي وبالميراس في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة على ملعب “لينكولن فايننشال فيلد”.

وتذاع المباراة عبر شبكة “DAZN” الناقلة الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

في المقابل، يطمح بالميراس، في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بالبطولة حتى الآن، بتحقيق الفوز على تشيلسي والعبور للدور المقبل.

وكان بالميراس احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، ثم فاز على بوتافوجو 1-0، في الدور ثمن النهائي.